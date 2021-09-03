SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
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SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da seyir halinde bulunan otomobil alev alarak yandı.

TEKİRDAĞ'da seyir halinde bulunan otomobil alev alarak yandı. İtfaiyenin söndürdüğü otomobil, demir yığını haline geldi.

Süleymanpaşa ilçesinin Bekri Mustafa Caddesi üzerinde R.K.'nin kullandığı 34 NTJ 46 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü otomobilden inip, alevleri kendi imkanları ile söndürmeye çalışırken, görenler de itfaiyeye ihbarda bulundu. İtfaiye ile birlikte sevk edilen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri aracı saran alevlere müdahale etti. Bu sırada alevler cadde kenarındaki otluk alana da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alev topuna dönen araç ve otluk alandaki yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Demir yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü R.K. söndürme çalışmalarını üzüntü içinde izledi.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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