Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Van'ın merkez Edremit ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

VAN - Van'ın merkez Edremit ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Mahir D. yönetimindeki 65 AAF 550 plakalı Hyundai Tucson marka otomobil, seyir halinde iken yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İlçe Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken otomobil hurda yığınına döndü.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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