Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı
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Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Menteşe'den Karabağlar Yaylası yönüne giden Nihat Polat (49) yönetimindeki 48 AS 571 plakalı otomobil, saat 13.30 sıralarında, motor kısmından alev aldı. Hemen otomobilden inen Polat, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederken, polis ekipleri de yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Yangının söndürüldüğü otomobil, kullanılamaz hale geldi. 


Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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