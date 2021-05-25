Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay Mersin'i Karaman'a bağlayan Erdemli Ayrancı yolu üzerinde Kayacı Gücüş sapağında meydana geldi. Mersin Karaman istikametinde seyreden R.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin motor bölümünden Kayacı Mahallesi Bozburun Mevkisinde yoğun dumanla birlikte alevler yükselmeye başladı. Sürücü aracı son anda park edip uzaklaştı.
Mahalle sakinleri 112 acil servisi arayıp yardım istedi. Olay yerine itfaiye ekipleri ulaşıncaya kadar vatandaşlar yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının araçtaki elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız