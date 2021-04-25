ORDU SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

ORDU'nun Ünye ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

ORDU'nun Ünye ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 10.00 sularında Gölevi Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Naim Güler idaresindeki otomobilin motor kısmında, bilinmeyen nedenle alevler çıkmaya başladı. Otomobilden inen sürücü, 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Büyük bölümü yanan otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı