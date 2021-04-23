MALATYA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI
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MALATYA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI

MALATYA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da, seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan otomobilden yükselen alevleri, itfaiye ekipleri söndürdü.

MALATYA'da, seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan otomobilden yükselen alevleri, itfaiye ekipleri söndürdü.

Malatya- Elazığ kara yolu Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RR 6627 plakalı otomobilin motor bölümünde, sabaha karşı yangın başladı. Sürücü, durdurduğu otomobilden indikten sonra itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, müdahale edip, yargını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

MALATYA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI
MALATYA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI
MALATYA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI
MALATYA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI
MALATYA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI
MALATYA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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