Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

23.09.2020 20:26 | Son Güncelleme: 23.09.2020 20:31

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü Nevşehir'den Ürgüp istikametine gitmekte olan otomobil biranda alev alması sonrasında otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü

NEVŞEHİR - Nevşehir'den Ürgüp istikametine gitmekte olan otomobil biranda alev alması sonrasında otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'den Ürgüp istikametine gitmekte olan Mustafa Çetin yönetimindeki 42 ZS 951 plakalı ford otomobil seyir halinde birden alev aldı. Otomobil sürücüsü Mustafa Çetin'in otomobilinin alev alması sonrasında Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alev alev yanan otomobil yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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