Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Bursa Orhangazi-Yalova Karayolu Süpürgelik mevkiinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı.

16.07.2020 17:10 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:35

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

BURSA - Bursa Orhangazi-Yalova Karayolu Süpürgelik mevkiinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücüsünün yol kenarına çekerek araçtan indiği araç küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa Orhangazi-Yalova Karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan ve karı koca bir çiftin yer aldığı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücüsünün ana yolda emniyet şeridine çekerek eşi ile birlikte indiği araç birden alev aldı. Yoldan geçen araçlardaki yangın tüpleri ile müdahale edilen otomobile olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, jandarma ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: İHA

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