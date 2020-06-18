Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Antalya'da seyir halindeki otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
18.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:57

Antalya'da seyir halindeki otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanması sırasında alkollü olduğu bildirilen otomobil sürücüsünün aracından inerek alkol almaya devam ettiği iddia edildi.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Yaylaalan İbradı yolu üzerinde Yukarı Işıklar Mahallesi Abdallar sırtında meydana geldi. Manavgat istikametinden Yaylaalan istikametine seyir halindeki C.P.'nin kullandığı otomobil, Yukarı Işıklar Mahallesi Abdallar sırtı olarak adlandırılan bölgeye geldiği sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yanmaya başlayan otomobile, olayın meydana geldiği yerin yakınında bulunan Orman İşletmesine ait Sivri Kulesinde konuşlandırılan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz müdahalede bulundu. Araç orman ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürülmesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Diğer taraftan, yoldan geçerken aracın yandığını gören vatandaşlar, araç sürücüsü olduğu tahmin edilen bir kişinin yol kenarında alkol alıp yanan aracı izlediğini dile getirdiler. Güvenlik güçleri geldiğinde olay yerindeki araç sahibinin alkollü olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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