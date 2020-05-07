Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı
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Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı
07.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:09

ANTALYA'da seyir halinde motor bölümünde yangın başlayan otomobil, alev alev yandı.

ANTALYA'da seyir halinde motor bölümünde yangın başlayan otomobil, alev alev yandı. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Otomobil yangını, saat 12.00 sıralarında Aksu ilçesi Isparta Karayolu üzerinde meydana geldi. M.Ö'nun kullandığı otomobil, Isparta istikametine gittiği sırada motor kısmından alev aldı. Otomobili sağa çekip park eden M.Ö., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Büyük bölümü yanan otomobil, olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Araçtan kopan parçalar ise çevreye savruldu. 

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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