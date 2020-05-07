Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı
07.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:26

ANTALYA'da seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu alev alev yandı.

ANTALYA'da seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu alev alev yandı. Can kaybı yaşanmazken araç kullanılmaz hale geldi.

Olay saat 12.00 sıralarında Aksu ilçesi Isparta Karayolu üzerinde meydana geldi. Isparta yönüne giden M.Ö'nun kullandığı otomobil, motor kısmından alev aldı. Otomobili sağa çekip park eden sürücü, 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Büyük bölümü yanan otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Araçtan kopan parçalar ise çevreye savruldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı Haberler
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haberler
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü Haberler
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haberler
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: BBDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BBDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Antalya'da sosyal mesafeye uyumlu olması için bankların ortaları kesildi
Antalya'da sosyal mesafeye uyumlu olması için bankların ortaları kesildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Serdar Ortaç Bülent Ersoy
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Nenad Bjelica Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Mayıs Fatura İntihar
Şu an buradasınız: Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 16:20:27. #1.15#
title