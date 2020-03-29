Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

29.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:10
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Geceyi aydınlatan yangın paniğe neden olurken, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi'nin Menderes Bulvarı ile kesiştiği noktada M.T.'ye ait 06 AH 4684 plakalı otomobil hareket halindeyken birden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü kendini hemen dışarı attı. Bir anda alev topuna dönen otomobil, kısa sürede olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. Yangın çevrede de paniğe neden oldu. Kullanılamaz hale gelen otomobildeki yangının elektrik kontağından çıktığı ileri sürüldü. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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