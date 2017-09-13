Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Samsun'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı.



Olay, saat 11.30 sıralarında Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Balaç Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden K.Ö.'nün kullandığı 06 ZZZ 70 plakalı otomobil birden alev aldı. Aracın alev aldığını fark eden ve araçta yalnız olan sürücü hemen inerek uzaklaştı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN