Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, 2 araç da hasar gördü
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, 2 araç da hasar gördü

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, 2 araç da hasar gördü
27.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:04

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobil yangında kullanılamaz hale gelirken, alevler park halindeki 2 otomobilde de hasara neden oldu.

Şehzadeler ilçesinde, saat 16.00 sıralarında Fatih Savaşır'ın (30) kullandığı 45 AAH 179 plakalı otomobilden, Şehitler Mahallesi 716 Sokak'ta seyir halindeyken bir anda alevler yükselmeye başladı. Otomobil sürücüsü Savaşır, araçtan inerek canını kurtarırken, göstergelerin bulunduğu konsol kısmındaki elektrik aksamından çıkan yangın kısa sürede büyüyüp, tüm otomobili sardı. Alevler, park halindeki 35 DTB 77 ve 35 NA 271 plakalı otomobillere de zarar verdi.Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak yangını söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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