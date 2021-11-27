Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu.

BURSA (İHA) - Bursa'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Yoldan geçen vatandaşlar cep telefonuyla o anları kaydetti.

Olay Bursa-İznik karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre seyir halindeyken kaputundan çıkan dumanları gören otomobil sürücüsü aracını hemen kenara çekti. Sürücü araçtan iner inmez otomobil alev topuna döndü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Araç sürücüsü yanan aracını izlerken, bir yandan da telefonla konuştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. Olay yerine gelen çekici yardımıyla yanan araç yoldan kaldırıldı. - BURSA

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

20 yaşındaki genç üst geçitten atladı! Tırlar, cesede çarpmamak için birbirine girdi

20 yaşındaki genç üst geçitten atladı! Tırlar, cesede çarpmamak için birbirine girdi

 'Bir daha cezaevine girmek istemiyorum' dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı

"Bir daha cezaevine girmek istemiyorum" dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı

 Otomobil dereye düştü, korku dolu anlar yaşandı! Kurtarılma anı kamerada

Otomobil dereye düştü, korku dolu anlar yaşandı! Kurtarılma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title