Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kocaeli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, Kartepe ilçesine bağlı Eşme İstanbul yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 KY 935 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü T.A., seyir halindeyken otomobilden koku almaya başlayınca aracını yol kenarına çekip durdu. Duman çıktığını gören sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobildeki yangın kontrol altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

 Otomobil dereye düştü, korku dolu anlar yaşandı! Kurtarılma anı kamerada

Otomobil dereye düştü, korku dolu anlar yaşandı! Kurtarılma anı kamerada

 Bursa'da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı

Bursa'da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title