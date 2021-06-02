Seyir halindeki otomobil alev aldı, yangını itfaiye ekipleri söndürdü
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Seyir halindeki otomobil alev aldı, yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Seyir halindeki otomobil alev aldı, yangını itfaiye ekipleri söndürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 HE 030 plakalı otomobil seyir halindeyken, ön kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler, dumanlar içindeki otomobile müdahale etti. Otomobildeki yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. - HATAY

Seyir halindeki otomobil alev aldı, yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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