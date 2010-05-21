Haberler

Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde Kadir Yalçınöz Yönetimindeki Otomobil Seyir Halindeyken Aniden Yanmaya Başladı.

çerkezköy'de 4 arkadaşı ile birlikte öğle saatlerinde arkadaşından emanet aldığı 59 YY 731 plakalı otomobil ile gezintiye çıkan Kadir Yalçınöz, Ataturk Caddesi İnan Sokak üzerinde seyir halindeyken otomobili benzinden gaza çevirmek için LPG anahtarına bastı. Bu sırada motor kısmından patlama sesleri geldi ve aniden alevler yükseldi.

Yalçınöz hemen otomobili durdurdu ve içerideki 4 kişi kendilerini dışarıya attı. Takılı olan emniyet kemeri kilitlenen ve çözmeyi başaramayan Kadir Yalçınöz, alevler tüm motor kısmını sardığı sırada emniyet kemerini çözmeyi başardı ve kendini dışarı attı. çevredekilerin haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri sövdürdü. Yalçınöz, polis ekiplerine son anda yanmaktan kurtulduğunu söyledi. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şaban KARDEŞ / çERKEZKÖY / Tekirdağ - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
