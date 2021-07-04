Seyir halindeki otomobil alev aldı, geriye külü kaldı
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Seyir halindeki otomobil alev aldı, geriye külü kaldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı, geriye külü kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da seyir halindeyken alev alan otomobil kül oldu.

Diyarbakır'da seyir halindeyken alev alan otomobil kül oldu.

Olay, Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 AHH758 plakalı Hyundai marka otomobil seyir halinde iken aniden alev aldı. Yolun ortasında cayır cayır yanan otomobili görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Uzun uğraşlar sonrası söndürülen otomobilden geriye külü kaldı. Olayda araç sürücüsü yanmaktan kıl payı kurtulurken, LPG'li aracın patlama ihtimalinden dolayı yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılan araç hurdalığa götürülürken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Yol ise çekilen araçtan sonra temizlik çalışması yapılarak trafiğe açıldı. - DİYARBAKIR

Seyir halindeki otomobil alev aldı, geriye külü kaldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı, geriye külü kaldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı, geriye külü kaldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı, geriye külü kaldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı, geriye külü kaldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı, geriye külü kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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