Seyir halindeki otomobil alev aldı
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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 LRV 18 plakalı Renault marka otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı. Aracın motor kısmından alevler yükseldiğini gören sürücü, kendisini dışarı attıktan sonra itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü.

Araçta maddi hasar oluşurken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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