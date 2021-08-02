SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SİVAS'ta seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Kılavuz kavşağında yaşandı. Sami Kaçmaz yönetimindeki 44 FF 356 plakalı otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü Kaçmaz otomobili kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL-SARIYER'DE YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN İKİ OTOMOBİLİN NEDEN OLDUĞU KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI
İSTANBUL-SARIYER'DE YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN İKİ OTOMOBİLİN NEDEN OLDUĞU KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI
Balık tutmak için daldığı suyun altında sıkışarak can verdi
Balık tutmak için daldığı suyun altında sıkışarak can verdi
KÖPEKLERİ EVİN ÖNÜNDEN AYRILMADI
KÖPEKLERİ EVİN ÖNÜNDEN AYRILMADI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ersin Tatar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Düm Tek Tek Burcu Biricik Diana Spencer Sevda Erginci
Spor Mete Gazoz Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 22:28:03. #1.15#

title