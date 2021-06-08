Seyir halindeki otomobil alev aldı
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Seyir halindeki otomobil alev aldı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Seyir halindeki otomobil alev aldı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi'nde alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil alev aldı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi'nde alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında otomobilde hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre,Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Kozluk Sokak'ta seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halinde iken alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

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