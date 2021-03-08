Seyir halindeki otomobil alev aldı
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Seyir halindeki otomobil alev aldı

08.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:30
Seyir halindeki otomobil alev aldı

Karabük'te seyir seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te seyir seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Karabük - Kastamonu yolu Bostanbükü köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop'tan İstanbul'a giden Ramazan Can Özmen idaresindeki 59 RC 098 plakalı Volkswagen marka otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden duman gelmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracını durdurarak olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Motor kısmının alevlere teslim olan otomobildeki yangın kısa sürede bölgeye gelen itfaiye erlerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili polis inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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