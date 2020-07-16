Seyir halindeki otomobil alev aldı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
16.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:13
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Bursa istikametine seyreden 34 HK 1384 plakalı otomobilin motor kısmında Orhangazi-Yalova kara yolu Süpürgelik mevkisinde yangın çıktı.
Dumanı fark eden sürücü otomobili yol kenarında durdurarak araçtan indi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü.
Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA