Seyir halindeki otomobil alev aldı
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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hareket halindeki otomobil alev aldı, yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

16.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:05
Seyir halindeki otomobil alev aldı

'in ilçesinde hareket halindeki otomobil alev aldı, yangını itfaiye ekipleri söndürdü.


Olay Kızıltepe ilçesi Mardin yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mardin yolu üzeri Kızıltepe yem fabrikası karşısında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 HL 692 plakalı otomobil alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilde büyük hasar meydana geldiği görüldü. - MARDİN

Kaynak: İHA
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