Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

16.10.2019 17:36
Seyir halindeki otomobil alev aldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil kullanılmaz hale geldi.


Olay, Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. K. idaresindeki 23 AAF 125 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Bu sırada, sürücü araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü.Ancak otomobil, kullanılmaz hala geldi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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