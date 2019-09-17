Seyir halindeki otomobil alev aldı

17.09.2019 17:02

Adıyaman'da, seyir halinde olduğu esnada alev alarak yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, Ali Yalçıntaş idaresindeki 44 ER 717 plakalı otomobil, Mara Mahallesi Adıyaman Kalesi civarında bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Otomobilin motor kısmından başlayan alevleri fark eden otomobil sürücüsü ile vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA