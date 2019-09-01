Seyir halindeki otomobil alev aldı

01.09.2019 16:24

Adana'nın Kozan ilçesinde genç bir kızın kullandığı seyir halindeki otomobil birden alev aldı. Alev topuna dönen otomobile önce çevreden geçen vatandaşlar, ardından olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale ettiler.



Edinilen bilgiye göre, Gülcan Demirbaş idaresindeki 01 DBJ 57 plakalı otomobil Tufanpaşa Mahallesi Yuvam Sokak'ta seyir halindeyken motoru birden alev aldı. Yanan otomobili terk eden sürücü ve araçta bulunanlar, çevredeki vatandaşlardan ve itfaiyeden yardım istediler. Vatandaşların yangın tüpü ve hortumlarla müdahale ettiği yangın, olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Otomobilin LPG'li olduğunu öğrenen itfaiye ekipleri, araçta güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak, yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Olay yerine geldiğinde yanmış otomobili gören genç kızın annesi, kızına tepki gösterdi. - ADANA

Kaynak: İHA