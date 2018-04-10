Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir otomobil, seyir halindeyken çıkan yangın sonucu büyük hasar gördü.

Samsun-Ordu Karayolu Dolunay Mahallesi'nde Mehmet M.'nin kullandığı 34 TY 3365 plakalı otomobilin motor bölümünde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otomobilinden dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracı durdurup itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen ve itfaiye tarafından söndürülen yangında otomobil büyük hasar görürken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - ORDU