Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Şanlıurfa'da seyir halinde alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa - Diyarbakır yolu Çevik Kuvvet Kavşağında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki 63 UA 224 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. - ŞANLIURFA