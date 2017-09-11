Seyir halindeki otomobil alev aldı



MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevlerin sardığı araca ilk müdahaleyi esnaflar yaptı.

Atatürk Bulvarında Halil Şahin yönetimindeki 42 RE 317 otomobil, Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken alev aldı. Yangına ilk müdahAleyi çevredeki esnaf yaparken olay yerine gelen AKS ekipleri yangını söndürdü. Araçta maddi hasar oluştu. Yangının aracın elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.