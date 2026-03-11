Seyir halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, M.Ş. idaresindeki 02 ACS 037 plakalı otomobil, İndere TOKİ konutları yakınlarında seyir halindeyken alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı alev alan otomobil için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında otomobilde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı