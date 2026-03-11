Haberler

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı
Güncelleme:
Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, M.Ş. idaresindeki 02 ACS 037 plakalı otomobil, İndere TOKİ konutları yakınlarında seyir halindeyken alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı alev alan otomobil için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında otomobilde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

