Seyir halindeki otobüsten fırlayan tekerlek bir kişiyi yaraladı, 3 araç ve bir iş yerine zarar verdi
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Seyir halindeki otobüsten fırlayan tekerlek bir kişiyi yaraladı, 3 araç ve bir iş yerine zarar verdi

25.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:22
Seyir halindeki otobüsten fırlayan tekerlek bir kişiyi yaraladı, 3 araç ve bir iş yerine zarar verdi

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otobüsten fırlayan tekerlek çarptığı kişiyi yaraladı, 3 araç ve bir iş yerine zarar verdi.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otobüsten fırlayan tekerlek çarptığı kişiyi yaraladı, 3 araç ve bir iş yerine zarar verdi.

Y.G'nin kullandığı 46 H 0019 plakalı özel halk otobüsünün arka iki tekerleği, Yusuflar Mahallesi Şekerdere Caddesi'nde yerinden fırladı.

Tekerleklerden biri refüje, diğeri de yaklaşık bir kilometre yuvarlanarak iş yerine, ardından kaldırımda yürüyen A.B'ye ve park halindeki biri motosiklet 3 araca çarparak durdu.

Tekerleğin çarpması sonucu yaralanan A.B, 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Karamanlı Kavşağı Alt Geçidi, otobüsün lastiklerinin takılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Bu arada tekerleğin cadde boyunca yuvarlanması ve iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde kaldırımda yürüyen kadının tekerleğin çarpmasından kurtulması da yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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