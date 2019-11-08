Seyir halindeki otobüste yangın çıktı
Karabük'te, yolcusu bulunmayan halk otobüsünde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Karabük'te, yolcusu bulunmayan halk otobüsünde çıkan yangın, hasara neden oldu.
K.Y'nin kullandığı 78 BT 068 plakalı yolcusu bulunmayan özel halk otobüsü, 100. Yıl Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark ederek aracı durduran otobüs şoförü, söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu, otobüste hasar oluştu.
Haber Videosu: Seyir halindeki otobüste yangın çıktı