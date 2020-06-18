Seyir halindeki otobüste çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Adana'da seyir halindeki otobüsün lastiğinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
18.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:48
Adana'da seyir halindeki otobüsün lastiğinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda İstanbul'dan Gaziantep'e giden Nurettin Durdu idaresindeki 34 BM 9357 plakalı otobüsün fren balataları yanmaya başladı.
Dumanı gören Durdu, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.
İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.
Yolcular, başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.
Kaynak: AA