Seyir halindeki odun yüklü kamyonette yangın
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Seyir halindeki odun yüklü kamyonette yangın

Seyir halindeki odun yüklü kamyonette yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde odun yüklü kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde odun yüklü kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında Adem Cingöz'ün kullandığı 07 ZJ 060 plakalı kamyonetin taşıdığı odunlardan aniden duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı hemen durdurarak park etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler büyümeden kısa sürede söndürüldü. Olay sonrası kamyonette maddi hasar oluşurken, polis inceleme başlattı. - ANTALYA

Seyir halindeki odun yüklü kamyonette yangın
Seyir halindeki odun yüklü kamyonette yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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