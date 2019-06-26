Seyir halindeki motosiklette kız arkadaşının üzerinden atlayan maganda ile kız arkadaşı yakalandı

İki sürücüye de toplamda 4722 lira para cezası uygulandı

İSTANBUL - İstanbul'da motosiklet sürücüsü, seyir halinde olan motosikletin arkasında otururken kız arkadaşının üstünden atlamış ve motosikletin gidonunun başına geçmişti. Olayın basına yansımasının ardından polis ekipleri motosiklet sürücüsü B.S. ile E.A.'yı yakaladı. 2361'er lira para cezasına çarptırılan şahıslar, polis merkezine götürüldü.

İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü, seyir halinde olan motosiklette kız arkadaşının üzerinden atlayarak gidonun başına geçmiş ve motosikleti kullanmaya devam etmişti. B.S. isimli şahıs görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmasının ardından olay medyaya yansımıştı. Olayla ilgili olarak sürücü B.S. ile E.A. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü B.S.ye, Mahkemelerce veya Cumhuriyet Savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirten yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmaktan 2018 lira, motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmemeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamak maddesinden 235 lira, Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural,yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 108 lira olmak üzere toplamda 2361 lira para cezası uygulandı.

Sürücü E.A.'ya ise sürücü belgesiz olarak araç kullanmaktan 2018 lira, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 108 lira, motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmemeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaktan dolayı 235 lira olmak üzere toplamda 2361 lira para cezası uygulandı.

Sürücü B.S. hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülürken, E.A. ise Çekmeköy Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Kaynak: İHA