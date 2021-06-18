Seyir halindeki motosikletin römorku alev alev yandı

Antalya'da seyir halindeki motosikletin arkasında bulunan römorkta bulunan kartonlar, alev alev yandı.

Antalya'da seyir halindeki motosikletin arkasında bulunan römorkta bulunan kartonlar, alev alev yandı. Sürücünün o anların farkına varmaması ise korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Kepez İlçesi Serik Caddesi üzerine öğle saatlerinde yaşandı. Aksu istikametinden şehir merkezi istikametine doğru gelmekte olan motosikletin arkasında bulunan kartonlar bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek, tüm römorku sardı. Sürücü ise o anların farkına varmayarak alev alev yanan römorkör ile hareket etmeye devam etti. Korku dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Sürücünün bir süre sonra durumun farkına vararak durduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı