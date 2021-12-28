BİLECİK (İHA) - Bilecik'te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde seyir halindeki 11 AAR 212 plakalı motosiklet sürücüsü Eren K., şehir mezarlığı önüne geldiğinde aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet sola doğru devrildi. Kazada sürücü Eren K. (16) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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