Seyir halindeki motosiklet yandı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeyken yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeyken yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, E.Y'nin kullandığı plakasız motosiklet, İslahiye Serinevler Mahallesi TOKİ Konutları girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası motosiklette hasar oluştu.

Kaynak: AA