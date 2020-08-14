Seyir halindeki motosiklet devrildi; 2 yaralı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozüyük çevre yolu OSB üst geçidi yakınlarında meydana geldi. C.K. idaresindeki 55 AZ 614 plakalı motosiklet, seyir halindeyken arka lastiğinin patlaması sonucunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ile birlikte yolcu olarak bulunan T.Y. isimli vatandaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA