Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü
Gaziantep'te seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.
Gaziantep'te seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şehitkamil ilçesi D-400 kara yolu Taşlıca Mahallesi yakınlarında sabah erken saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, M. Hac Hasan (54) idaresindeki 27 MA 6793 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada yabancı uyruklu sürücü M. Hac Hasan olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP