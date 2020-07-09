Seyir halindeki motosiklet bariyerlerle tır arasında böyle sıkıştı
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Seyir halindeki motosiklet bariyerlerle tır arasında böyle sıkıştı

Seyir halindeki motosiklet bariyerlerle tır arasında böyle sıkıştı Bursa Ankara yolunda feci kaza: 1 ağır yaralı Bursa Ankara Karayolu yolunda meydana gelen kaza motosiklet sürücü ağır yaralandı.

09.07.2020 20:34 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:05

Seyir halindeki motosiklet bariyerlerle tır arasında böyle sıkıştı

Bursa Ankara yolunda feci kaza: 1 ağır yaralı

BURSA - Bursa Ankara Karayolu yolunda meydana gelen kaza motosiklet sürücü ağır yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Bursa Ankara Karayolunda meydana meydana geldi. Ankara istikametinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan Mustafa T. idaresindeki 34 ZOC 62 plakalı TIR ile Tuncay G. yönetimindeki tescilsiz motosiklet Anayol üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Tuncay G. demir bariyerler ile TIR'ın arasına sıkışarak ağır yaralandı. Kaza görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerini yaralıya müdahale ederek İnegöl Devlet hastanesine kaldırdı. Tuncay G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat ise sürdürülüyor.

Seyir halindeki motosiklet bariyerlerle tır arasında böyle sıkıştı

Kaynak: İHA

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