Seyir halindeki motosiklet, alev alev yandı
ANTALYA'da 3 tekerlekli motosiklet, seyir halindeyken, alev topuna döndü.
28.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:06
ANTALYA'da 3 tekerlekli motosiklet, seyir halindeyken, alev topuna döndü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında motosiklet, kullanılamaz hale geldi.
Kepez ilçesi Hasan Doğan Stadyumu arkasında, Sabriye Gökçe'nin kullandığı 3 tekerlekli motosiklet, saat 12.00 sıralarında yanmaya başladı. Hemen motosikletten inen Gökçe, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Alevlerin sardığı motosiklet, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA