Seyir halindeki motosiklet alev aldı

Seyir halindeki motosiklet alev aldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev alarak yandı.

21.09.2019 10:59
Seyir halindeki motosiklet alev aldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev alarak yandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Seydo Atilla Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen seyir halindeki motosiklet bir anda alev aldı. Sürücü yangını kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, motosiklet yangının söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sonrası motosiklet kullanılamaz hale geldi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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