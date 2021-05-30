Son dakika haberi | Seyir halindeki minibüste yangın çıktı
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Son dakika haberi | Seyir halindeki minibüste yangın çıktı

Son dakika haberi | Seyir halindeki minibüste yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre - Samsun'da bir minibüste çıkan yangında can kaybı veya yaralanan olmazken, yangında maddi hasar meydana geldi.

- Samsun'da bir minibüste çıkan yangında can kaybı veya yaralanan olmazken, yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, Çarşamba ilçesi Adalet Sarayı yanındaki ara yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.D.'ye ait 52 EC 458 plakalı minibüs, seyir halindeyken motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü ve çevredeki sakinler, ilk müdahalelerinin ardından durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olaya anında müdahale eden itfaiye ekipleri tehlike yaşanmadan yangını söndürdü. Yangın sonucu can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

(Nuri Oğuzhan Şeker/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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