Seyir halindeki minibüste yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeki minibüste yangın

Seyir halindeki minibüste yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde, seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Organize Sanayi Kavşağında seyir halindeki bir minibüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, İ.G. idaresindeki 34 AV 8105 plakalı Ford marka minibüsün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenara çekerken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Minibüsten çıkan dumanlar kısa sürede alevlere dönüşürken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. - KONYA

Seyir halindeki minibüste yangın

Seyir halindeki minibüste yangın

7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title