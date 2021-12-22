Seyir halindeki minibüste yangın

Konya'nın Ereğli ilçesinde, seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Organize Sanayi Kavşağında seyir halindeki bir minibüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, İ.G. idaresindeki 34 AV 8105 plakalı Ford marka minibüsün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenara çekerken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Minibüsten çıkan dumanlar kısa sürede alevlere dönüşürken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. - KONYA