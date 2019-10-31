Seyir halindeki lüks araç alev alev yandı

31.10.2019 23:55

Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken alev alan lüks araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İzmir-Ankara E96 Karayolu Sart Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Vedat Ercal yönetimindeki 34 MDL 87 plakalı lüks araç seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Aracın yanmasıyla sürücü kendini dışarı atarken, yoldan geçenler ise durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale etmesi sonunda küle dönen araç söndürüldü.

Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA