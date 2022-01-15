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Seyir halindeki LPG'li otomobil alev aldı

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Haberler | Yerel

- Seyir halindeki LPG'li otomobil alev aldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan LPG'li otomobilde belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı, otomobilin motor kısmı tamamen kullanılmaz hale geldi.

ŞANLIURFA (İHA) - - Seyir halindeki LPG'li otomobil alev aldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan LPG'li otomobilde belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı, otomobilin motor kısmı tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangın ; İlçenin Mevlana Celalettin Rumi Bulvarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Mevlana Celalettin Rumi Bulvarında seyir halinde bulunan Hamza Ö. yönetimindeki 63 KP 067 plakalı otomobil belirlenmeyen bir nedenle aniden alev aldı, araç içinden çıkan sürücü itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, soğutma çalışmasının ardından otomobilin motor kısmı kullanılamaz hale geldi.

Meydana gelen otomobil yangınıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Seyir halindeki LPG'li otomobil alev aldı

Seyir halindeki LPG'li otomobil alev aldı

Seyir halindeki LPG'li otomobil alev aldı

Seyir halindeki LPG'li otomobil alev aldı

Seyir halindeki LPG'li otomobil alev aldı

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Son Dakika Haberleri
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- Seyir halindeki LPG'li otomobil alev aldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan LPG'li otomobilde belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı, otomobilin motor kısmı tamamen kullanılmaz hale geldi.

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