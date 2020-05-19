Seyir halindeki kamyonette yangın
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Seyir halindeki kamyonette yangın

Antalya'da seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki kamyonette yangın
19.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:27

Antalya'da seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Antalya-Serik D 400 karayolunda öğle saatlerinde üzerinde klima üniteleri yüklü olan 07 MBA 04 plakalı araç seyir halindeyken alev aldı. Araç sürücüsü Emrah Avşar durumu fark etti ve 112 itfaiye ekiplerine haber verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmesine rağmen araçla birlikte klima üniteleri kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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